Im Herbst steigen die Covid-Zahlen. Doch wo kann man sich impfen lassen?

Was ein Weißenfelser alles versucht hat, um einen Pieks gegen Corona zu bekommen

Wenn der eigene Hausarzt nicht gegen Covid impft, ist es in Weißenfels und Umgebung gar nicht so einfach, an einen Pieks heranzukommen.

Weissenfels/MZ. - Mit dem Herbst steigt auch wieder die Gefahr von Covid-Erkrankungen. Wer sich dagegen impfen lassen möchte, muss aber teils eine Odyssee auf sich nehmen, wie MZ-Leser Frank Könnicke berichtet. Da seine Frau und er mit 71 beziehungsweise 72 Jahren der Risikogruppe angehören, möchten sie sich gegen Covid immunisieren lassen.