Odyssee für eine Covid-Impfung im Burgenlandkreis Was ein Weißenfelser alles versucht hat, um einen Pieks gegen Corona zu bekommen
Im Herbst steigen die Covid-Zahlen. Doch wo kann man sich impfen lassen?
14.10.2025, 10:00
Weissenfels/MZ. - Mit dem Herbst steigt auch wieder die Gefahr von Covid-Erkrankungen. Wer sich dagegen impfen lassen möchte, muss aber teils eine Odyssee auf sich nehmen, wie MZ-Leser Frank Könnicke berichtet. Da seine Frau und er mit 71 beziehungsweise 72 Jahren der Risikogruppe angehören, möchten sie sich gegen Covid immunisieren lassen.