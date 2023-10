Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ - Christel Morlok gehört zu den acht Frauen, die im Rahmen der Interkulturellen Woche in Weißenfels die Ausstellung „Starke Frauen“ gestaltet haben. Die Weißenfelserin zeigt in der St.-Marienkirche Aufnahmen von ehrwürdigen Orten, historischen Gebäuden und Denkmälern der Stadt. Das sind etwa der Bismarckturm, das Schloss Neu-Augustusburg, das Amtsgericht und das blaue Francois-Haus in der Promenade. Dort befindet sich das Psychotherapeutische Zentrum von Beate Caspar, in dem Christel Morlok arbeitet.