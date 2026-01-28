Die Sparkassen-Geschäftsstelle in der Herrenstraße in Hohenmölsen öffnet am 6. Februar vorerst zum letzten Mal. Welche Folgen das für die Kunden hat und was der Hintergrund ist.

Warum Sparkassen-Filiale in Hohenmölsen am 6. Februar zum letzten Mal öffnet

Das Logo der Sparkasse: In Hohenmölsen wird die Geschäftsstelle der Sparkasse Burgenlandkreis demnächst geschlossen (Symbolfoto).

Hohenmölsen/MZ. - Die Filiale der Sparkasse Burgenlandkreis in der Herrenstraße 8-9 in Hohenmölsen wird in den kommenden Wochen geschlossen. Der letzte reguläre Öffnungstag ist Freitag, 6. Februar, bis 12 Uhr, teilte die Bank mit. Die Hintergründe erfahren Sie hier.