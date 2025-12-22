weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Stadtrat beschließt überplanmäßige Ausgabe: Warum Lützen mehr Geld für Kinderbetreuung ausgeben muss

Stadtrat beschließt überplanmäßige Ausgabe Warum Lützen mehr Geld für Kinderbetreuung ausgeben muss

Warum noch in diesem Jahr 200.000 Euro mehr gebraucht werden.

Von Martin Schumann 22.12.2025, 16:11
Kinderbetreuung kostet Geld. In Lützen 200.000 Euro mehr als ursprünglich geplant.
Kinderbetreuung kostet Geld. In Lützen 200.000 Euro mehr als ursprünglich geplant. Foto: imago images/photothek

Lützen - Eine überplanmäßige Ausgabe von rund 200.000 Euro steht der Stadt Lützen im noch laufenden Haushaltsjahr 2025 ins Haus. Weil das ganze Jahr krankheits- und urlaubsbedingt Personal in den städtischen Kindertageseinrichtungen gefehlt hat, musste die Stadt öfter als ursprünglich geplant auf teures Leasing-Personal zurückgreifen.