Warum noch in diesem Jahr 200.000 Euro mehr gebraucht werden.

Lützen - Eine überplanmäßige Ausgabe von rund 200.000 Euro steht der Stadt Lützen im noch laufenden Haushaltsjahr 2025 ins Haus. Weil das ganze Jahr krankheits- und urlaubsbedingt Personal in den städtischen Kindertageseinrichtungen gefehlt hat, musste die Stadt öfter als ursprünglich geplant auf teures Leasing-Personal zurückgreifen.