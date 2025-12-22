Wo sonst der Ball rollt, erklangen am Wochenende in Wolfen und Sandersdorf Weihnachtslieder. Der Andrang war groß. Allein in Sandersdorf wurden 3.000 Beteiligte gezählt.

Stadien im Kerzenschein - Warum die Stimmung bei Weihnachtssingen in Wolfen und in Sandersdorf so besonders war

Das Weihnachtssingen in Sandersdorf füllt die Tribünen – Kerzenlicht und Gesang verbinden die Besucher zu einem großen Chor.

Wolfen/Sandersdorf/MZ. - Wo sonst der Ball rollt, erklingen in Wolfen und Sandersdorf Weihnachtslieder. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SG Union Sandersdorf laden an zwei Abenden zum Weihnachtssingen und verwandeln ihre Stadien in Orte des gemeinsamen Innehaltens. Was als sportlicher Raum gedacht ist, wird für wenige Stunden zu einem Treffpunkt für Familien, Freunde und Nachbarn aus der gesamten Region.