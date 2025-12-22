Das historische Verwaltungsgebäude des Eisenhüttenwerks Thale erstrahlt als neues H24-Parkhotel in modernem Glanz. Wie es nach Sanierung und Umbau im Inneren aussieht, und mit wie vielen Sternen es klassifiziert wurde.

Spektakuläre Verwandlung in Thale: Vom Eisenhüttenwerk und Stasi-Keller zum Sterne-Hotel (mit Fotogalerie)

Mit klaren Linien, edel und hell zeigt sich der Lichthof des ehemaligen Verwaltungsgebäudes des Eisenhüttenwerks Thale.

Thale/MZ. - Der italienische Marmor glänzt, hier und da haben die Handwerker vor mehr als 100 Jahren für Hingucker gesorgt: Dezente kreisförmige Bilder finden sich oberhalb zwischen Torbögen, nach fünf Treppenstufen steht der Besucher vor einem in die Wand eingearbeiteten Bild einer Vase mit Blumen. Mit klaren Linien, edel und hell zeigt sich der Lichthof des ehemaligen Verwaltungsgebäudes des Eisenhüttenwerks Thale.