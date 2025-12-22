Im Tanzzentrum Nr. 1 und in den Proberäumen des Objekt 5 machen sich die Stars des halleschen Weihnachtssingens fit für die Steintorbühne. Die größte Cover-Show Mitteldeutschlands feiert in diesem Jahr ihr 33-Jähriges - der Ansturm auf Karten ist immer noch ungebrochen.

Letzte Proben für Objekt-Weihnachtssingen in Halle - wo noch Tickets zu haben sind

Proben fürs legendäre Weihnachtssingen: Pauline Langer tanzt in Halles Tanzzentrum Nr. 1 eine Choreographie für den Song von Tila Brea.

Halle (Saale)/MZ - Letzte Einkäufe, Last-Minute-Geschenke, Baum schmücken - während die meisten so kurz vor dem Fest diese oder ähnliche Dinge auf ihrer To-Do-Liste haben, sind andere im Probenstress. Und das seit Wochen. Schließlich soll auch in diesem Jahr das legendäre Jahresend-Highlight der halleschen Kultur- und Musikszene reibungslos über die Bühne gehen: das Weihnachtssingen des Objekt 5.