Steffen Semerad aus Gröbitz ist leidenschaftlicher Skoda-Fahrer und hat ein seltenes Oldtimer- Modell restauriert. Welches Fahrgefühl er darin genießt und wohin die nächste Reise geht.

Steffen Semerad aus Gröbitz besitzt einen seltenen Skoda Rapid 135. Das Fahrzeug wird auch als „Porsche des Ostens“ bezeichnet.

Gröbitz - Wenn er in seinen Skoda Rapid 135, Baujahr 1989, steigt, dann fühlt es sich für ihn an wie eine Zeitreise. „Das fängt schon beim Starten des Vergasermotors an“, erklärt Steffen Semerad aus Gröbitz. „Man dreht nicht einfach nur den Schlüssel, sondern man muss den Schock ziehen.“