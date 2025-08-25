Tausend Teilnehmer sind am Sonnabend in Weißenfels gemeinsam auf Punktejagd gegangen. Auch prominente Politiker bildeten Teams mit Beeinträchtigten.

Die 34. Landessportspiele des BSSA in der Weißenfelser Stadthalle wurden mit Frühsport begonnen.

Weißenfels - Aus ganz Sachsen-Anhalt sind am Samstag Sportler zu den 34. Landesspielen des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes Sachsen-Anhalt (BSSA) nach Weißenfels gereist. Die Teilnehmer kommen unter anderem aus zwei Dutzend Einrichtungen für Behinderte sowie Förderschulen. Beim Wettkampf in Weißenfels bilden sie Zweierteams mit Nichtbeeinträchtigten.