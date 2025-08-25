Landesspiele des BSSA in Weißenfels Warum die Sportstadt Weißenfels ihre Gäste begeistert hat
Tausend Teilnehmer sind am Sonnabend in Weißenfels gemeinsam auf Punktejagd gegangen. Auch prominente Politiker bildeten Teams mit Beeinträchtigten.
25.08.2025, 09:30
Weißenfels - Aus ganz Sachsen-Anhalt sind am Samstag Sportler zu den 34. Landesspielen des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes Sachsen-Anhalt (BSSA) nach Weißenfels gereist. Die Teilnehmer kommen unter anderem aus zwei Dutzend Einrichtungen für Behinderte sowie Förderschulen. Beim Wettkampf in Weißenfels bilden sie Zweierteams mit Nichtbeeinträchtigten.