Großkorbetha/MZ - Am Bahnhof in Großkorbetha hat die Bundespolizei einen Fahrgast einer Regionalbahn verhaftet. Laut den Beamten sei der 45-jährige Mann am Sonntag im Zug kontrolliert und dabei festgestellt worden, dass er per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg gesucht worden ist. Wie es hieß, habe der Deutsche einen wegen eines Drogendelikts verhängten Strafbefehl über 1.620 Euro nicht bezahlt und hätte deswegen eine Haftstrafe antreten müssen. Bei der späteren Durchsuchung des Mannes auf der Dienststelle im Hauptbahnhof Halle seien darüber hinaus Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden und sichergestellt worden. Anschließend sei er in ein Gefängnis gebracht worden, wo er 45 Tage Haft abzusitzen habe.