2025 war in Mansfeld-Südharz das zweittrockenste Jahr seit der Jahrtausendwende. Dank besonderer Umstände hat das der Vegetation kaum geschadet.

Was im trockenen Jahr 2025 die Pflanzen in Mansfeld-Südharz gerettet hat

Ein Traktor wirbelt auf trockenem Boden eine Staubfahne auf.

Sangerhausen/MZ. - Wenn wir uns alle mal an den Sommerurlaub zurückerinnern, dann müsste 2025 eigentlich ein ziemlich regenreiches Jahr gewesen sein. Blauen Himmel und Sonnenschein gab's immer nur kurz, bevor der nächste Schauer dazwischenrauschte. Die Statistik des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für das vergangene Jahr zeigt aber: Unser Gefühl täuscht uns.