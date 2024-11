Am Hirtenberg in Hohenmölsen ist am Donnerstagabend ein Pkw abgebrannt. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Wagen angezündet worden ist.

Hohenmölsen/MZ - In Höhenmölsen (Burgenlandkreis) ist am Donnerstagabend ein Pkw abgebrannt. Laut Polizei stand der Wagen nahe eines Garagenkplexes Am Hirtenberg bei Eintreffen der per Notruf alarmierten Einsatzkräfte bereits komplett in Flammen. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die umliegende Vegetation verhindert werden. Durch Kriminaltechniker seien vor Ort Spuren gesichert worden. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung.