Kita „Starennest“ in Starsiedel

Starsiedel - Auf der Zielgeraden sind die Arbeiten zur Erneuerung des Spielplatzes an der Kita „Starennest“ in Starsiedel. In den letzten Tagen haben Mitarbeiter der Firma Gartenservice Leipzig aus Markranstädt als einen der letzten Schritte rund 230 Quadratmeter Rollrasen verlegt. Damit der gut anwächst, müsse er vier Wochen intensiv gewässert werden, erklärt Firmeninhaber Sven Baumann. Betreten werden dürfe er aber schon nach rund zwei Wochen.