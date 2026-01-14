Viele Reiseveranstalter werben mit satten Frühbucherrabatten, wenn Urlauber sich lange im Voraus für eine Reise entscheiden. Wie man einen Frühbucherrabatt erkennt und wohin Weißenfelser gerne reisen.

Vorsicht bei Frühbucherrabatt: Wie viel man wirklich sparen kann

Voller Strand: Die Ostsee ist das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen im eigenen Land laut einer Umfrage des Reiseveranstalters „TUI“.

Weißenfels/MZ. - In den kalten Monaten locken Reiseveranstalter ihre Kunden mit Frühbucherrabatten. Viele Reisende entscheiden sich im Winter, wohin es im Sommer gehen soll, und erhoffen sich dadurch große Ersparnisse. Teils wird auf Reiseplattformen im Internet mit bis zu 40 Prozent Rabatt für Frühbucher geworben. Häufig ist der Preisnachlass aber gar nicht so groß, wie Anbieter ihn ankündigen.