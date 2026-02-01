weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Freizeit im Burgenlandkreis: Von wegen langweilig! Was es an der Volkshochschule Weißenfels für ausgefallene Kurse gibt

An der Volkshochschule in Weißenfels boomen Kurse für Körper und Geist. Welche Angebote dort Frauen und Männern zu Entspannung und Gemeinschaft verhelfen.

Von Katharina-Luise Kittler 01.02.2026, 08:00
Tanzkursteilnehmerinnen an der Volkshochschule in Weißenfels
Tanzkursteilnehmerinnen an der Volkshochschule in Weißenfels Foto: Katharina-Luise Kittler

Weissenfels/MZ. - Viele Deutsche haben sich für das neue Jahr vorgenommen, mehr Sport zu treiben und neue Dinge anzugehen. Auf welche außergewöhnliche Weise dies Kursteilnehmerinnen an der Volkshochschule Weißenfels tun, können Sie hier lesen.