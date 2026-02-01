An der Volkshochschule in Weißenfels boomen Kurse für Körper und Geist. Welche Angebote dort Frauen und Männern zu Entspannung und Gemeinschaft verhelfen.

Von wegen langweilig! Was es an der Volkshochschule Weißenfels für ausgefallene Kurse gibt

Weissenfels/MZ. - Viele Deutsche haben sich für das neue Jahr vorgenommen, mehr Sport zu treiben und neue Dinge anzugehen. Auf welche außergewöhnliche Weise dies Kursteilnehmerinnen an der Volkshochschule Weißenfels tun, können Sie hier lesen.