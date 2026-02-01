Von den ersten Fernsehmomenten mit Hans-Georg Aschenbach über selbst gebaute Dorfschanzen bis zu großen DDR-Wintersportidolen – die Autorin blickt auf ihre persönlichen Olympiaanfänge zurück. Kurz vor den Winterspielen in Mailand/Cortina sind nun Sie, liebe Leser, gefragt: Welche Erinnerungen, Pläne oder sportlichen Schätze verbinden Sie mit Olympia?

Wie olympisch ist Mansfeld-Südharz? Von DDR-Winterferien bis zu Ihren Geschichten zu Mailand/Cortina

In wenigen Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele in Italien. Die MZ möchte mit ihren Lesern darüber ins Gespräch kommen, was die mit der Winterolympiade verbinden.

Sangerhausen/MZ. - Hans-Georg Aschenbach springt in den ersten wintersportlichen Erinnerungen der Autorin meistens aufs Podest. Und als Neunjährige hat die Schreiberin dieser Zeilen gebannt vor der in Schwarz-Weiß flimmernden Kiste gesessen und miterlebt, wie jener Hans-Georg Aschenbach bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck auf der Normalschanze die Goldmedaille holte.

Winterferien in der DDR

Ohne es googeln zu müssen, sondern in bester Erinnerung: Damals hatten die Kinder alle Winterferien, denn in der DDR wurde den Schülern nach den Halbjahreszeugnissen generell eine dreiwöchige Pause gegönnt – immer im Februar.

Und wenn die Flimmerkiste damals auch sonst am Tag wenig lief, während solch sportlicher Großveranstaltungen wie den Olympischen Winterspielen wurde natürlich stundenlang übertragen und es durfte geschaut werden.

Eigene Abenteuer auf der Dorfschanze

Mit ein bisschen Glück war der Winter dann auch ein Bilderbuchwinter und es ging irgendwann am Tag auf den eigenen Skiern zum Himmelsberg, wo die größeren Kinder des Dorfes eine kleine Schanze gebaut hatten, auf die sich die Autorin natürlich gewagt hat. Die blauen Holzski blieben heil, der Schnee verhinderte die Schürfwunden.

Und zum Aufwärmen ging es wieder vor die Glotze. Denn die Olympiade war quasi ein Ganztagsprogramm.

Blick auf Mailand/Cortina

Das ging später weiter, wenn man Fan war. Eiskunstläuferin Katarina Witt, die Biathleten Frank-Peter Roetsch und Mark Kirchner, Bobfahrer wie Wolfgang Hoppe, Eisschnellläuferin Karin Enke und viele andere – sie alle hatten das Talent, den Fernsehzuschauer stundenlang zu fesseln. Und sie sammelten viele, viele Medaillen.

In diesem Ausmaß wird es für das deutsche Olympiateam bei den Olympischen Winterspielen, die in wenigen Tagen in Mailand/Cortina eröffnet werden, wohl keine Medaillen geben, aber viele deutsche Starter haben durchaus gute Chancen, ganz vorn mitzumischen.

Wie olympisch ist Mansfeld-Südharz?

Für das Team der MZ-Lokalredaktionen in Mansfeld-Südharz – durchaus wintersportlich unterschiedlich interessiert und unterwegs – stellt sich eine Frage: Wie olympisch ist Mansfeld-Südharz eigentlich? Und da kommen Sie, liebe Leserinnen und Leser, ins Spiel. Wir möchten alles wissen, was Sie mit Olympia verbinden. Das kann Vergangenes genauso gut sein wie etwas, das noch vor Ihnen liegt.

Möglicherweise nutzt der eine oder andere Wintersportfan unter Ihnen die vergleichsweise nahen Olympiaorte und fährt selbst nach Italien, um dem einen oder anderen Wettbewerb beizuwohnen? Verraten Sie es uns.

Ihre Erinnerungen, Ihre Pläne, Ihre Schätze

Oder ganz anders: Sie erinnern sich ebenfalls an längst vergangene Olympische Spiele und wissen noch, wie Sie einst die Wettbewerbe erlebt haben – zum Beispiel nachts vor dem Fernseher. Vielleicht auch so: Ihr Nachwuchs wird in den nächsten Olympiatagen in Kita oder Schule selbst sportlich aktiv, weil sich die Einrichtungen dazu etwas ausgedacht haben. Wir würden das gern wissen und wären in diesem Fall auch gern dabei.

Vielleicht sind Sie aber auch einer gewissen sportlichen Sammelleidenschaft verfallen und zeigen uns Ihre Schätze? Oder Sie waren in vergangenen Zeiten selbst mal sportlich aktiv? Es gibt unzählige Möglichkeiten, was Sie, liebe Leserinnen und Leser in MSH, mit dem olympischen Sport verbinden könnte.

Ihre Geschichten für die 25. Olympischen Winterspiele

Wir würden in den Tagen der 25. Olympischen Winterspiele sehr gern von Ihren Aktivitäten in dieser Richtung erzählen. Die MZ-Lokalredaktionen in Mansfeld-Südharz möchten in den Tagen der Winterolympiade auch olympische Geschichten erzählen. Und zwar die Geschichten ihrer Leserinnen und Leser.

Das Beweisfoto: Die Autorin in Kindertagen in Etzleben (Kyffhäuserkreis) auf Skiern. (Foto: Grassal)

Deshalb unsere Bitte: Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Wintersportfan sind und in diesem Zusammenhang schon das eine oder andere erlebt haben. Das kann aktiv wie passiv sein. Wir freuen uns auf ihre Geschichten, Episoden, Fotos und Sammlerstücke.

Auch wenn Sie sich nicht ganz sicher sind: Rufen Sie uns an, wir reden darüber, oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir melden uns auf alle Fälle bei Ihnen.