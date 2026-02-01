Ihr Konzertjahr beginnt Schlagersängerin Annemarie Eilfeld am 14. Februar im Mitteldeutschen Theater in Dessau. Warum sie selbst sagt, dass das ein besonderes Konzerterlebnis am Valentinstag wird.

Dessau/MZ. - Was der Valentinstag für sie bedeutet? Annemarie Eilfeld muss nicht überlegen. „An dem Tag möchte man sich mit Dingen umgeben, die man liebt. Und das sind meine Musik und mein Publikum“, sagt die Roßlauer Schlagersängerin zu ihrem Konzert, das sie am 14. Februar im Mitteldeutschen Theater in der Dessauer Marienkirche gibt.