Info-Veranstaltungen des Goitzsche Klinikums sind in Bitterfeld, im ganzen Altkreis Bitterfeld und in Gräfenhainichen geplant.

Goitzsche Klinikum in Bitterfeld bietet Patienten Informationen aus erster Hand - Patientenakademie wird zum Dialog

Das Goitzsche Klinikum in Bitterfeld ist Gastgeber der Veranstaltung „Medizin im Dialog“.

Bitterfeld/MZ. - Die Patientenakademie ist seit Jahren ein Dauerbrenner und geht jetzt nach einer kurzen Pause in eine Runde. Das hat Bernhard Spring, Sprecher des Goitzsche Klinikums, bestätigt. Er macht außerdem auf eine Besonderheit aufmerksam. Zumindest im Titel der Veranstaltungsreihe von Ärzten für Patienten und andere Interessierte hat der Begriff Akademie ausgedient.