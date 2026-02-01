Im Stadtgebiet von Sangerhausen sind derzeit Leute unterwegs, die sich unberechtigt als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben. Die Stadtwerke warnen eindringlich vor der Masche und geben klare Hinweise zum richtigen Verhalten.

Blick auf das Gebäude der Stadtwerke in der Sangerhäuser Alban-Heß-Straße. Das Unternehmen warnt vor Betrügern.

Sangerhausen/MZ/FRS. - Im Stadtgebiet von Sangerhausen sind derzeit offenbar Betrüger unterwegs, die sich fälschlicherweise als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben. Wie der Energieversorger mitteilte, klingeln sie an Haustüren und verlangen Einsicht in die letzte Abrechnung – angeblich, um „Überprüfungen“ vorzunehmen oder „Vertragsänderungen“ durchzuführen.

Die Stadtwerke Sangerhausen warnen eindringlich vor dieser Betrugsmasche und stellen klar, dass ihre Mitarbeiter niemals unangekündigt erscheinen, keine Abrechnungen an der Haustür einfordern und auch keine Vertragsänderungen vor Ort vornehmen.

Stadtwerke: Nicht unter Druck setzen lassen

Bürgerinnen und Bürger werden dringend gebeten, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, keine Unterlagen vorzuzeigen und keinerlei persönliche Daten herauszugeben.

Sollte eine Situation verdächtig wirken, rät das Unternehmen dazu, die Tür zu schließen und im Zweifel direkt bei den Stadtwerken nachzufragen. Die Warnung soll zudem an Familie, Freunde und Nachbarn weitergegeben werden, um möglichst viele Menschen vor der Masche zu schützen.