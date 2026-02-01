weather bedeckt
Die Jahresbilanz zeigt, wie viele Ehen 2025 im Seeland geschlossen und wie viele Kinder geboren wurden - und dass die Schere zwischen Geburten und Todesfällen immer noch auseinandergeht. Was die Stadt für den Nachwuchs tun will.

Von Regine Lotzmann 01.02.2026, 10:30
Einen Sieger bei den beliebtesten Namen gibt es im Seeland nicht. Jeder wurde nur einmal vergeben – darunter auch ungewöhnliche.
Seeland/MZ - Die Seeländer stecken voller Kreativität. Mehrfach vergebene Vornamen für die Neugeborenen im vergangenen Jahr? „Es gibt keine Dopplungen“, berichtet Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos). Ein Rennen um die beliebtesten Vornamen wird es deshalb in der 7.625-Seelen-Stadt für das Jahr 2025 nicht geben.