Statistik Jeder Kindername ein Unikat: Seeland zieht Bilanz bei Geburten und Eheschließungen
Die Jahresbilanz zeigt, wie viele Ehen 2025 im Seeland geschlossen und wie viele Kinder geboren wurden - und dass die Schere zwischen Geburten und Todesfällen immer noch auseinandergeht. Was die Stadt für den Nachwuchs tun will.
01.02.2026, 10:30
Seeland/MZ - Die Seeländer stecken voller Kreativität. Mehrfach vergebene Vornamen für die Neugeborenen im vergangenen Jahr? „Es gibt keine Dopplungen“, berichtet Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos). Ein Rennen um die beliebtesten Vornamen wird es deshalb in der 7.625-Seelen-Stadt für das Jahr 2025 nicht geben.