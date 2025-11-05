Vorbereitung gegen Vogelgrippe im Burgenlandkreis Droht Freiheitsentzug für Federvieh? Wie sich Geflügelhalter und Tierparks wappnen
Die Vogelgrippe schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Burgenlandkreis. Ein möglicher Fall an der Finne ist noch nicht bestätigt. Wie sich Geflügelhalter auf den Ernstfall vorbereiten.
Aktualisiert: 05.11.2025, 11:00
Lützen/Teuchern/MZ. - In Nessa ist diesen Freitag und Samstag eine Geflügelausstellung geplant. Zugleich werden immer mehr Vogelgrippefälle in Deutschland gemeldet. Ob ein am Donnerstag tot aufgefundener Kranich in der Gemeinde Kaiserpfalz an der Vogelgrippe verendet ist, steht noch nicht fest.