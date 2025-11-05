Die Vogelgrippe schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Burgenlandkreis. Ein möglicher Fall an der Finne ist noch nicht bestätigt. Wie sich Geflügelhalter auf den Ernstfall vorbereiten.

Droht Freiheitsentzug für Federvieh? Wie sich Geflügelhalter und Tierparks wappnen

Im Lützener Martzschpark laufen vorbeugende Maßnahmen zum Schutz des Tierbestandes vor der Vogelgrippe. Noch sind diese Ente und ihre Artgenossen in Freiheit, doch nach und nach kommen sie in eine überdachte Voliere.

Lützen/Teuchern/MZ. - In Nessa ist diesen Freitag und Samstag eine Geflügelausstellung geplant. Zugleich werden immer mehr Vogelgrippefälle in Deutschland gemeldet. Ob ein am Donnerstag tot aufgefundener Kranich in der Gemeinde Kaiserpfalz an der Vogelgrippe verendet ist, steht noch nicht fest.