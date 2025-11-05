Im September 2022 wurde das Pflegeheim am Stadtpark in Aschersleben eröffnet. Interessierte konnten sich beim Tag der offenen Tür genauer umschauen.

Die 89-jährige Helga Walter, hier mit Alltagsbegleiterin Jennifer, gehört im Seniorenhaus am Stadtpark zu den Bewohnern der ersten Stunde.

Aschersleben/MZ - Zu einem Tag der offenen Tür hat das Seniorenhaus am Stadtpark in Aschersleben eingeladen. Wo einst das Stadtbad stand und viele Jahre eine Bauruine befürchten ließ, dass sich hier nichts mehr bewegt, ist am 1. September 2022 dann doch noch ein modernes Alten- und Pflegeheim eröffnet worden. „Ich denke, da ist was Schönes draus geworden“, sagt Einrichtungsleiterin Annett Stumpp.