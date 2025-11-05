Trotz weiter steigender Kosten soll das Laufspektakel am Goitzschesee auch im Jahr 2026 stattfinden. Wie das gelungen ist und warum es an der Qualität keine Abstriche geben soll.

Top-Laufereignis startet im Mai - So konnte der Goitzsche-Marathon in Bitterfeld gerettet werden

Der Goitzsche-Marathon 2025 toppte alles. Mehr als 2.500 Teilnehmer gingen Anfang Mai im Bitterfelder Stadthafen an den Start.

Bitterfeld/MZ. - Er ist das Laufspektakel am Goitzschesee und ein Besuchermagnet. Mehr als 2.500 Aktive starteten im Mai beim Goitzsche-Marathon in Bitterfeld und sorgten damit für einen Teilnehmerrekord. Den zu toppen, ist auch nächsten Jahr möglich. „Der Goitzsche-Marathon findet am 3. Mai statt“, erklärt Lars Schindler vom Dachverband Goitzsche Sport und Kultur.