weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Laufspektakel am Wasser: Top-Laufereignis startet im Mai - So konnte der Goitzsche-Marathon in Bitterfeld gerettet werden

Serie "Macherland":
YouTube-Serie: Magdeburger und Bernburger sorgen für Schweiß, Adrenalin und Rausch in Folge 2
YouTube-Serie: Magdeburger und Bernburger sorgen für Schweiß, Adrenalin und Rausch in Folge 2

Laufspektakel am Wasser Top-Laufereignis startet im Mai - So konnte der Goitzsche-Marathon in Bitterfeld gerettet werden

Trotz weiter steigender Kosten soll das Laufspektakel am Goitzschesee auch im Jahr 2026 stattfinden. Wie das gelungen ist und warum es an der Qualität keine Abstriche geben soll.

Von Ulf Rostalsky Aktualisiert: 05.11.2025, 12:17
Der Goitzsche-Marathon 2025 toppte alles. Mehr als 2.500 Teilnehmer gingen Anfang Mai im Bitterfelder Stadthafen an den Start.
Der Goitzsche-Marathon 2025 toppte alles. Mehr als 2.500 Teilnehmer gingen Anfang Mai im Bitterfelder Stadthafen an den Start. (Foto: Ulf Rostalsky)

Bitterfeld/MZ. - Er ist das Laufspektakel am Goitzschesee und ein Besuchermagnet. Mehr als 2.500 Aktive starteten im Mai beim Goitzsche-Marathon in Bitterfeld und sorgten damit für einen Teilnehmerrekord. Den zu toppen, ist auch nächsten Jahr möglich. „Der Goitzsche-Marathon findet am 3. Mai statt“, erklärt Lars Schindler vom Dachverband Goitzsche Sport und Kultur.