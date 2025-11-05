weather heiter
  4. Stadtführer im Gespräch: Historiker mit Herz - das sind die Lieblingsorte von Michael Münchow in Bernburg

Stadtführer im Gespräch Historiker mit Herz - das sind die Lieblingsorte von Michael Münchow in Bernburg

In einer Miniserie stellt die MZ Bernburgs Stadtführer vor. Heute: Michael Münchow.

Von Nataliia Laptieva 05.11.2025, 12:09
Michael Münchow ist seit 2018 Stadtführer in Bernburg. (Foto: Nataliia Laptieva)

Bernburg/MZ. - Vor mehr als 20 Jahren ist der Historiker Michael Münchow dem Ruf seines Herzens nach Bernburg gefolgt. Was als private Geschichte begonnen hat, entwickelte sich auch zu einer Liebe für die Stadt. „Ich war von Anfang an von dem Schloss und dem Blick auf die Saale begeistert. Doch im Laufe der Zeit entdeckte ich viele weitere beeindruckende Gebäude und Denkmäler in Bernburg, die Beachtung verdienen“, sagt er.