Umbau im „Windpark Köthen“ im Südlichen Anhalt Neue, höhere Windräder bei Quellendorf? Wie der Stadtrat Südliches Anhalt dazu steht

Zwölf alte Windräder sollen weg, dafür könnten sieben neue kommen. Jedes wäre bis zu 250 Meter hoch. Wann sie gebaut werden sollen und welche Kommunen ebenfalls von dem Projekt betroffen sind.

Von Doreen Hoyer 05.11.2025, 14:00
Zwischen Libbesdorf und Quellendorf sollen 250 Meter hohe Windräder errichtet werden. (Foto: dpa)

Quellendorf/W.-Gölzau/MZ. - Sie beschäftigen die Menschen in mindestens drei Städten bzw. Gemeinden: die Pläne zum Repowering im „Windpark Köthen“ – der zwar so heißt, aber eigentlich nicht in Köthen, sondern östlich von Quellendorf liegt.