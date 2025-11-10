Während die Vogelgrippefälle in Deutschland weiter zunehmen, wird in Nessa eine Ausstellung der gefiederten Tiere veranstaltet. Was Teilnehmer dort sagen.

Nessaer Halter trotzen der Vogelgrippe: Welche Maßnahme gegen die Tierseuche sie kritisieren

Die Mitglieder des Nessaer Rassegeflügelzuchtvereins Johannes und Helena Pech, Axel Dietrich sowie Bernd Proschwitz (v.l.n.r.) lassen sich von der Vogelgrippe nicht die Freude an der Geflügelzucht nehmen.

Nessa/MZ. - Es gackert und gurrt am Samstag in der Turnhalle in Nessa bei der alljährlichen Ausstellung des örtlichen Rassegeflügelzuchtvereins. Den 238 Tieren diverser Hühner- und Taubenarten von 31 Ausstellern mehrerer Zuchtvereine der Umgebung scheint es gut zu gehen. Im Gegensatz zu Tausenden anderer Vögel, die in Deutschland gerade an der Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt, leiden oder bereits daran gestorben sind.