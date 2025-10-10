Seit Jahren steigen die Kosten, um leerstehende Gebäude im Burgenlandkreis zu sichern. Wie das Kreis-Bauordnungsamt in solchen Fällen vorgeht und was Kreistagsmitglieder fordern.

Viele Hürden: Was wird aus den Bruchbuden?

Auch in der Weißenfelser Innenstadt wie hier in der Großen Kalandstraße gibt es sogenannte Schrottimmobilien, die gesichert werden müssen, damit niemand durch herabfallende Teile zu Schaden kommt. Die Städte Weißenfels, Zeitz und Naumburg sind im Gegensatz zu anderen Gemeinden selbst dafür zuständig.

Weissenfels/MZ. - Die Kosten, um unbewohnte Gebäude im Burgenlandkreis zu sichern, damit niemand durch herabfallende Dachziegel oder Ähnliches verletzt wird, kennen in den vergangenen Jahren nur den Weg nach oben. Musste die Kreisverwaltung 2020 nach eigenen Angaben noch 65.533 Euro für die Sicherungsmaßnahmen zahlen, stiegen die Kosten im vergangenen Jahr auf über das Vierfache, nämlich 276.987 Euro.