Schrottimmobilien im Burgenlandkreis Viele Hürden: Was wird aus den Bruchbuden?
Seit Jahren steigen die Kosten, um leerstehende Gebäude im Burgenlandkreis zu sichern. Wie das Kreis-Bauordnungsamt in solchen Fällen vorgeht und was Kreistagsmitglieder fordern.
10.10.2025, 14:00
Weissenfels/MZ. - Die Kosten, um unbewohnte Gebäude im Burgenlandkreis zu sichern, damit niemand durch herabfallende Dachziegel oder Ähnliches verletzt wird, kennen in den vergangenen Jahren nur den Weg nach oben. Musste die Kreisverwaltung 2020 nach eigenen Angaben noch 65.533 Euro für die Sicherungsmaßnahmen zahlen, stiegen die Kosten im vergangenen Jahr auf über das Vierfache, nämlich 276.987 Euro.