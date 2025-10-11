Die Stadt Landsberg hat für knapp 200 Rentner eine Überraschungsfahrt organisiert. Warum das auch etwas für Ältere war, die nicht mehr gut zu Fuß sind.

200 Senioren fahren aus Landsberg ins Blaue - Welche besondere Überraschung es gab

Landsberg/Wittenberg/MZ. - Na, wenn das nicht ein gelungener Tag war. Und dann auch noch das: Während knapp 200 Senioren, die bei der diesjährigen Fahrt ins Blaue der Stadt Landsberg dabei waren, beim Kaffeetrinken auf den nächsten Auftritt des Gesangsduos Gitte & Klaus warteten, machte sich ein Mann auf den Weg zu einem benachbarten Hausflohmarkt und kam mit dieser Überraschung zurück.