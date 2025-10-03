Krise im Innenstadthandel: In Weißenfels wird spekuliert, dass die Müller-Drogerie doch komplett dichtmacht. Was das Unternehmen dazu sagt und welche Geschäftsaufgaben schon feststehen.

Verkleinern oder schließen - was macht Müller in Weißenfels?

Geht im Müller-Kaufhaus im Januar 2026 ganz das Licht aus? Oder verkleinert sich das Unternehmen nur?

Weißenfels - Es ist Thema beim Fleischer. Es ist Thema im Amtsgericht. Und auch an der Supermarkt-Kasse wird darüber gesprochen. Das Müller-Kaufhaus in der Weißenfelser Jüdenstraße soll sich nun doch nicht nur verkleinern, sondern im Januar 2026 ganz schließen. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht seit Kurzem in der Stadt. Doch was ist wirklich dran?