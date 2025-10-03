Beim Landkreis steigen die Kosten erheblich, weil Tiere immer öfter den Haltern entzogen werden müssen. Konsequenzen hat das nicht zuletzt fürs Tierheim.

Qualzucht und Verwahrlosung: Im Landkreis Wittenberg häufen sich die Fälle

Tierheimleiterin Catrin Rhode mit zwei der französischen Bulldoggen, die dem Halter aus dem Raum Coswig entzogen worden sind.

Wittenberg/MZ. - Eine extrem verkürzte Nase, das Gaumensegel ist zu lang. Die Tiere, sagt Catrin Rhode, leiden permanent unter Atemnot. Hinzu kommen durch die Zurückzüchtung des Schwanzes Probleme mit der Wirbelsäule, was zu Lähmungen und zu Inkontinenz führen kann.