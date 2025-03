Der Burgenlandkreis möchte die Sportvereine an den Betriebsgebühren der Turnhallen in seiner Trägerschaft beteiligen. Dazu gehört beispielsweise die Halle der Berufsbildenden Schulen in Weißenfels.

Weissenfels/MZ. - Der Burgenlandkreis erwartet in diesem Jahr ein Defizit von mehr als zehn Millionen Euro in seinem Haushalt. In Form eines sogenannten Konsolidierungskonzepts muss er deshalb Einsparpotenzial suchen. Fünf Maßnahmen wurden zusammengetragen, mit denen, sollten sie umgesetzt werden, der Haushaltsausgleich laut Kreisverwaltung bereits im kommenden Jahr wieder gewährleistet wäre. Bevor sie in Kraft treten können, muss der Kreistag in seiner Sitzung am kommenden Montag noch darüber abstimmen. Die MZ fasst die Vorhaben zusammen.