Die Kreisverwaltung in Naumburg rechnet 2025 in verschiedenen Bereichen mit Mehrausgaben in Millionenhöhe.

Weißenfels - Dem Burgenlandkreis droht für das kommende Jahr ein Haushaltsloch von 10,2 Millionen Euro. Darüber hat Landrat Götz Ulrich (CDU) am Montagabend in der Kreistagssitzung informiert. „Es war ein regelrechtes Martyrium“, dankt er den Kollegen in der Kreis-Kämmerei für ihren Einsatz in den vergangenen Tagen, um die Haushaltssatzung für 2025 noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen.