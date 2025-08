Nahverkehr Fragen und Probleme - Wie die erste Schulung für die neue Mobilitäts-App in Mansfeld-Südharz lief

Seit August gibt es Bedarfsbusse in Mansfeld-Südharz. Diese können nur per App gebucht und bezahlt werden. Um gerade auch Senioren den Umgang zu erleichtern, bieten Volkshochschule und Verkehrsgesellschaft Schulungen an. Die erste Schulung fand am Dienstag in Riestedt statt, eine weitere soll Mittwoch, 6. August, in Eisleben folgen. Welche Fragen und Probleme bei der ersten Schulung auftauchten.