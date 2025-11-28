weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. Initiative: Verein mit Ideen - Was aus einem ausgedienten Fußballplatz werden soll

Initiative Verein mit Ideen - Was aus einem ausgedienten Fußballplatz werden soll

Nach der Auflösung des Sportvereins liegt der Platz im Hohenmölsener Ortsteil Keutschen brach. Doch Naturfreunde wollen jetzt neue Erlebnisse schaffen.

Von Andreas Richter 28.11.2025, 10:00
Angela Lehmann zeigt den Knotengarten, den sie auf dem ehemaligen Sportplatz des SV Keutschen angelegt hat.
Angela Lehmann zeigt den Knotengarten, den sie auf dem ehemaligen Sportplatz des SV Keutschen angelegt hat. Foto: Andreas Richter

Keutschen/MZ. - Was macht man mit einem Fußballplatz, der als solcher nicht mehr gebraucht wird? Der Heimatverein Keutschen/Zembschen hat dafür eine Idee. „Auf dem Platz des aufgelösten SV Keutschen entsteht ein Erlebnisgarten“, erzählt der Vereinsvorsitzende Thomas Richter.