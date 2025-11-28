Nach der Auflösung des Sportvereins liegt der Platz im Hohenmölsener Ortsteil Keutschen brach. Doch Naturfreunde wollen jetzt neue Erlebnisse schaffen.

Verein mit Ideen - Was aus einem ausgedienten Fußballplatz werden soll

Angela Lehmann zeigt den Knotengarten, den sie auf dem ehemaligen Sportplatz des SV Keutschen angelegt hat.

Keutschen/MZ. - Was macht man mit einem Fußballplatz, der als solcher nicht mehr gebraucht wird? Der Heimatverein Keutschen/Zembschen hat dafür eine Idee. „Auf dem Platz des aufgelösten SV Keutschen entsteht ein Erlebnisgarten“, erzählt der Vereinsvorsitzende Thomas Richter.