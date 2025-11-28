Initiative Verein mit Ideen - Was aus einem ausgedienten Fußballplatz werden soll
Nach der Auflösung des Sportvereins liegt der Platz im Hohenmölsener Ortsteil Keutschen brach. Doch Naturfreunde wollen jetzt neue Erlebnisse schaffen.
28.11.2025, 10:00
Keutschen/MZ. - Was macht man mit einem Fußballplatz, der als solcher nicht mehr gebraucht wird? Der Heimatverein Keutschen/Zembschen hat dafür eine Idee. „Auf dem Platz des aufgelösten SV Keutschen entsteht ein Erlebnisgarten“, erzählt der Vereinsvorsitzende Thomas Richter.