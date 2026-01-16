Teuchern/MZ - Auf der B87 im Teucherner Ortsteil Plotha (Burgenlandkreis) haben Polizeibeamte am frühen Freitagmorgen einen Autofahrer gestoppt. Der Mann durfte nicht weiterfahren, zudem wird nun gegen ihn ermittelt, teilte das Polizeirevier am Nachmittag mit. Demnach war das Auto den Beamten wegen Mängeln an der Beleuchtung aufgefallen. Bei der Kontrolle habe sich zudem herausgestellt, dass für das Fahrzeug keine vorgeschriebene Haftpflichtversicherung mehr bestehe. Darüber hinaus habe sich der 35-jährige Fahrer, der indischer Staatsbürger sei, immer auffälliger verhalten. Deshalb sei ein Drogenschnelltest vorgenommen worden, der positiv ausgefallen sei. Daraufhin sei der Mann in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er eine Blutprobe zur Beweissicherung abgeben musste.