Kontrolle im Burgenlandkreis Unter Drogen am Steuer: Polizei zieht Autofahrer bei Leißling aus dem Verkehr
An der B87 bei Leißling im Burgenlandkreis hat die Polizei einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer ertappt. Wieso der Mann an Ort und Stelle mehrere Hundert Euro zahlen musste.
Leißling/MZ - Bei einer Kontrolle an der B87 bei Leißling im Burgenlandkreis hat die Polizei am Dienstabend einen unter Drogen stehenden Pkw-Fahrer erwischt. Wegen seines „auffälligen Verhaltens“ sei bei dem Niederländer ein Drogenschnelltest vorgenommen worden, der positiv ausgefallen sei, teilte das Revier mit. Der Mann durfte nicht weiterfahren, und musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Zudem musste er eine „Sicherheitsleistung“ über mehrere Hundert Euro zahlen, da er nicht über eine ladungsfähige Anschrift in Deutschland verfügt. Gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren.