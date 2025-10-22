Leißling/MZ - Bei einer Kontrolle an der B87 bei Leißling im Burgenlandkreis hat die Polizei am Dienstabend einen unter Drogen stehenden Pkw-Fahrer erwischt. Wegen seines „auffälligen Verhaltens“ sei bei dem Niederländer ein Drogenschnelltest vorgenommen worden, der positiv ausgefallen sei, teilte das Revier mit. Der Mann durfte nicht weiterfahren, und musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Zudem musste er eine „Sicherheitsleistung“ über mehrere Hundert Euro zahlen, da er nicht über eine ladungsfähige Anschrift in Deutschland verfügt. Gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren.