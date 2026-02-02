Arbeitsniederlegung im Burgenlandkreis Unnötig am Weißenfelser Busbahnhof gewartet: Wie sich der Chef des Busbetriebs PVG rechtfertigt
Nicht jeder hat von den Streik der Busfahrer am Montag mitbekommen. Am Weißenfelser Busbahnhof haben Informationen dazu gänzlich gefehlt.
02.02.2026, 17:47
Weissenfels/MZ. - Einsam sitzt ein älterer Mann am Montag gegen 11.30 Uhr in einem der Wartehäuschen am Weißenfelser Busbahnhof. Dass er dort aufgrund eines Warnstreiks der Busfahrer lange warten kann, wusste er nicht.