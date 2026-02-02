weather bedeckt
  4. Arbeitsniederlegung im Burgenlandkreis: Unnötig am Weißenfelser Busbahnhof gewartet: Wie sich der Chef des Busbetriebs PVG rechtfertigt

Arbeitsniederlegung im Burgenlandkreis Unnötig am Weißenfelser Busbahnhof gewartet: Wie sich der Chef des Busbetriebs PVG rechtfertigt

Nicht jeder hat von den Streik der Busfahrer am Montag mitbekommen. Am Weißenfelser Busbahnhof haben Informationen dazu gänzlich gefehlt.

Von Martin Walter 02.02.2026, 17:47
Mit Ausnahme von Mitarbeitern der Stadt, die Bäume verschnitten, und dem Mann im Wartehäuschen, der nichts von dem Streik wusste, war es am Montagmittag leer am Weißenfelser Busbahnhof - so leer wie die Anzeigetafeln.
Weissenfels/MZ. - Einsam sitzt ein älterer Mann am Montag gegen 11.30 Uhr in einem der Wartehäuschen am Weißenfelser Busbahnhof. Dass er dort aufgrund eines Warnstreiks der Busfahrer lange warten kann, wusste er nicht.