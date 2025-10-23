In einem Kreisverkehr in Weißenfels sind am Mittwochabend ein Pkw und ein Motorrad zusammengestoßen. Welche Folgen der Unfall für den 18-jährigen Motorradfahrer hatte.

Weißenfels/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in Weißenfels ist am Mittwochabend ein 18-jähriger Motorradfahrer gestürzt und leicht verletzt worden. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Donnerstag mit. Demnach war ein von der B91 kommender Pkw gegen 21 Uhr bei der Einfahrt in den Kreisverkehr Käthe-Kollwitz-Straße/Zeitzer Straße mit dem bereits im Kreisel fahrenden Motorrad zusammengestoßen. Das Motorrad wurde dabei beschädigt.