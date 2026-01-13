Am frühen Dienstagmorgen ist in Weißenfels ein Kleintransporter gegen mehrere Verkehrszeichen gebrettert. Wo und wie sich der Unfall genau abgespielt hat.

In Weißenfels ermittelt die Polizei nach einem Unfall in der Merseburger Straße, an dem ein Kleintransporter beteiligt war (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Bei einem Unfall in der Merseburger Straße in Weißenfels sind ein Kleintransporter und mehrere Schilder an einem Fußgängerüberweg beschädigt worden. Wie das Polizeirevier Burgenlandkreis mitteilte, war der Transporter am Dienstag gegen 3 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache über die Mittelinsel der Fußgängerfurt gebraust. Verletzt worden sei niemand. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.