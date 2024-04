Bei einem Unfall auf der A9 nahe Droyßig im Burgenlandkreis sind am Dienstagmorgen zwei Personen verletzt worden. Wie es zu der folgenreichen Kollision gekommen ist.

Droyßig/MZ - Bei einer Pkw-Kollision auf der A9 nahe der Anschlussstelle Droyßig im Burgenlandkreis sind am Dienstagmorgen zwei Personen verletzt worden. Sie mussten in Krankenhäuser in Eisenberg und Weißenfels eingeliefert werden, teilte die Autobahnpolizei mit. Den Angaben zufolge hatte gegen 9.30 Uhr der Fahrer eines der Pkw die Spur gewechselt. Der Fahrer des anderen Wagens, der auf der linken Spur unterwegs war, fuhr auf diesen Pkw auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar. Wegen des Unfalls musste die Autobahn für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Folge: rund vier Kilometer Stau. Zur Unfallursache wird nun ermittelt.