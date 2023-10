Seit dem frühen Nachmittag rollt der Verkehr wieder in beide Richtungen.

Unfall an Kreuzung Höhe Zorbau: B91 zeitweise komplett gesperrt

Pkw knallt nach Kollision in Leitplanke

Auf der B91 Höhe Zorbau ereignete sich am Sonntagmorgen ein Verkehrsunfall (Symbolbild).

Zorbau/MZ - Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen hat am Sonntag zu einer zwischenzeitlichen Sperrung der B91 bei Weißenfels geführt. Wie die Polizei mitteilte, kollidierten aus bislang noch unbekannter Ursache gegen 9 Uhr ein Lkw und ein Pkw an der Ampelanlage am Abzweig Zorbau/Autohof (Fahrtrichtung Weißenfels).

Dabei knallte der Pkw gegen die Mittelleitplanke, die Fahrerin und Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Durch den Unfall liefen allerhand Betriebsstoffe aus – auch auf die Fahrbahn in Richtung Zeitz. Die B91 musste deshalb für Reinigungsarbeiten komplett gesperrt werden.

Gegen 11.30 Uhr konnte die Straße in Richtung Zeitz wieder genutzt werden, die Fahrbahn in Richtung Weißenfels war bis etwa 13.45 Uhr gesperrt, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.