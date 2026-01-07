Großkorbetha/MZ - Im Windpark nahe des Weißenfelser Ortsteils Großkorbetha haben unbekannte Täter eine Windkraftanlage beschädigt. Wie das Revier Burgenlandkreis am Mittwoch mitteilte, haben Beamte am Dienstagnachmittag mehrere Werkzeugspuren festgestellt und dokumentiert. Die Funktionsfähigkeit der Windkraftanlage sei ersten Erkenntnissen nach trotz der Läsuren nicht beeinträchtigt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Wie es hieß, hatte ein Zeuge am Dienstag die Polizei über die Schäden an der Anlage informiert. Die Kripo habe Ermittlungen eingeleitet.