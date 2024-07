Uichteritz/MZ. - Hiobsbotschaft aus der Weißenfelser Ortschaft Uichteritz: Der an diesem Freitag geplante Umzug der Kinder und Erzieherinnen in die neu gebaute Kindertagesstätte verschiebt sich wegen eines Wasserschadens. Wie die Stadt am Montag informierte, wurde der Schaden am vergangenen Donnerstag während eines Termins auf der Baustelle festgestellt. Die beschädigte Stelle sei bereits am Folgetag repariert worden. Da jedoch alle Räume vom Eindringen des Wassers betroffen sind, sei der Umzug auf einen noch nicht festgelegten Termin verschoben werden. Zu Ursache und Kosten des Schadens konnte die Stadt am Montag mit Verweis auf laufende Ermittlungen noch nichts sagen. Unklar ist, ob die am 13. September geplante feierliche Einweihung stattfindet.