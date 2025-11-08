In den kalten Monaten besuchen weniger Gäste den Hohenmölsener Mondsee. Doch es finden einige Umbauarbeiten statt. Was alles erneuert wird.

Trotz kalter Jahreszeiten viel zu tun: Welche große Neuerung 2026 am Mondsee ansteht und was teurer wird

Kirsten Reichert mit ihrer Hündin Lina am Mondsee. Im Winter kümmert sich sie mit ihrem Team um viele Instandhaltungen und Neuerungen.

Hohenmölsen/MZ. - Wenn Kirsten Reichert über das Areal des Mondsee-Erholungsparks läuft, dann sieht sie an jeder Ecke Aufgaben. Die Geschäftsführerin hat eine arbeitsreiche Hauptsaison hinter sich. „Dieses Jahr machen wir noch mal klassisch zu im Winter“, sagt sie.