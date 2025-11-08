weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  4. Soziales in Dessau-Rosslau: Telefonseelsorge Dessau erhält 1.000 Euro - Das hat die Einrichtung mit dem Geld vor

Mutter aus Magdeburg verschafft Telefonseelsorge Dessau unerwarteten Geldsegen. Was mit den 1.000 Euro passieren soll.

Von Robert Horvath 08.11.2025, 06:00
Andreas Krov-Raak, Leiter der Telefonseelsorge (m.)
Andreas Krov-Raak, Leiter der Telefonseelsorge (m.) (Foto: Radio SAW)

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Telefonseelsorge Dessau hat im Rahmen der Aktion „50.000 Euro für die Zukunft“ 1.000 Euro erhalten. Das teilte Radio SAW mit, das das Gewinnspiel gemeinsam mit den Volksbanken-Raiffeisenbanken in Sachsen-Anhalt initiiert hat. Die Idee dahinter: Jeder kann einen Verein, ein Projekt oder eine Initiative vorschlagen und wenn diese im Lostopf gezogen wird, dann erhalten Anmelder und Projekt je 1.000 Euro.