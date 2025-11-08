Ein Teil von Bernburgs Freizeiteinrichtungen bleiben in den kommenden Monaten geschlossen. Was man dennoch in der Stadt erleben kann und wo investiert wird.

Nicht überall Winterpause - diese Akttraktionen in Bernburg haben auch jetzt noch geöffnet

Bernburg/MZ. - Es ist in dieser Woche das letzte Mal gewesen, dass man Bernburgs Parkeisenbahn, die „Krumbholz-Liese“, im herbstlichen Krumbholz bewundern konnte. Nun wird sie ihre „Winterruhe“ im Lokschuppen am Kurhaus antreten. „Die Saison ist beendet, wir starten dann im März kommenden Jahres wieder“, kündigt Thomas Gruschka, Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH, an. Viele Bernburger und Besucher haben in den Sommermonaten eine Ausfahrt mit der Bahn in Richtung Märchengarten „Paradies“ unternommen. Das spiegelt sich auch in den laut Gruschka sehr erfreulichen Fahrgastzahlen wider, die mit rund 20.000 Fahrgästen auf dem Niveau des Vorjahres rangieren.