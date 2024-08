Dieses Loch in der seitlichen Schiebetür dokumentierte bereits im März Sandra Schunke von der gleichnamigen Heizungs- und Sanitärfirma aus Markwerben nach einem Einbruch in einen ihrer Transporter.

Weißenfels - Handwerker im Burgenlandkreis leben weiterhin in Angst. Bereits im März berichtete die MZ von einer Einbruchsserie in der Region. Ziel dreister Diebe waren – und sind bis heute – Kleintransporter und das darin gelagerte Werkzeug, meist hochwertige Akku- und Elektrogeräte. Die jüngsten Fälle ereigneten sich vergangene Woche im Norden und Westen des Burgenlandkreises (die MZ berichtete). Bei Einbrüchen in Firmentransporter in Finneland und Gleina entstanden Schäden von geschätzt 6.000 beziehungsweise 12.000 Euro. Auch außerhalb des Burgenlandkreises wurden mehrere Fälle bekannt.