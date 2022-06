Tödlicher Fehler beim Ausparken: 92-Jährige nach Unfall in Hohenmölsen gestorben

Hohenmölsen/MZ - Bei einem tragischen Unfall in Hohenmölsen sind am Donnerstagmittag zwei Passanten von einem Pkw erfasst worden. Eine 92-jährige Frau starb wenig später auf dem Weg ins Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Bei dem weiteren Unfallopfer handelt es sich um einen 77-jährigen Mann, der schwerstverletzt in die Klinik kam. Nach Angaben aus dem Polizeirevier Burgenlandkreis war eine 85-jährige Frau beim Ausparken ihres Wagens in der Herrenstraße mehrere Meter mit hoher Geschwindigkeit rückwärts gefahren. Auf dem Fußweg kam es zur Kollision mit den Passanten. Der Pkw krachte mit dem Heck an eine Hauswand. Die Unfallverursacherin und vier weitere Personen, die Erste Hilfe geleistet hatten, standen unter Schock und mussten ebenfalls medizinisch behandelt werden.