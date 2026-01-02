weather schneeregenschauer
  4. Freiwillige Feuerwehr: Teuchern investiert in neues Feuerwehrfahrzeug

Der aktuelle Brandschutzbedarfsplanung zeigt: Gleich mehrere Fahrzeuge der Teucherner Ortswehren müssten in den nächsten Jahren ersetzt werden. Wo es derzeit am meisten brennt.

Von Meike Ruppe-Schmidt 02.01.2026, 06:00
Das alte Tanklöschfahrzeug Ortswehr Teuchern – hier bei einem Einsatz am Rastplatz Osterfeld im letzten Jahr – muss ersetzt werden.
Das alte Tanklöschfahrzeug Ortswehr Teuchern – hier bei einem Einsatz am Rastplatz Osterfeld im letzten Jahr – muss ersetzt werden. Foto: Marco Föhlisch/FFW Teuchern

Teuchern - Wie fit sind Teucherns Ortswehren für die Zukunft? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Stellvertretende Stadtwehrleiter Marco Föhlisch. Die Stadtwehrleitung hat zusammen mit der Verwaltung die aktuelle Brandschutzbedarfsplanung einschließlich einer Risikoanalyse für die Einheitsgemeinde vorgenommen.