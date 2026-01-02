Der aktuelle Brandschutzbedarfsplanung zeigt: Gleich mehrere Fahrzeuge der Teucherner Ortswehren müssten in den nächsten Jahren ersetzt werden. Wo es derzeit am meisten brennt.

Das alte Tanklöschfahrzeug Ortswehr Teuchern – hier bei einem Einsatz am Rastplatz Osterfeld im letzten Jahr – muss ersetzt werden.

Teuchern - Wie fit sind Teucherns Ortswehren für die Zukunft? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Stellvertretende Stadtwehrleiter Marco Föhlisch. Die Stadtwehrleitung hat zusammen mit der Verwaltung die aktuelle Brandschutzbedarfsplanung einschließlich einer Risikoanalyse für die Einheitsgemeinde vorgenommen.