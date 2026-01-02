In der Region Jessen strolcht ein junges Raubtier herum. Er zeigt wenig Scheu, bewohnte Grundstücke zu erkunden. Experten beraten über Schutzmaßnahmen.

Gerbisbach/MZ. - Ein junger Wolf streunt dieser Tage durchs Jessener Land. An mehreren Orten ist er seitdem entdeckt worden. Als er das Areal der Hundeschule von Hans-Jürgen Wolf in Gerbisbach erkundete, fiel er auf. Weil ihn die dort untergebrachten Hunde natürlich lauthals verbellten. Der Betreiber der Hundeschule und -pension sah nach dem Rechten und fand sich plötzlich dem jungen Raubtier Auge in Auge gegenüber.